Predsednik Amerike Džo Bajden se sapleo i pao na ceremoniji dodele diploma u američkoj vazduhoplovnoj akademiji.

Američkom predsedniku, 80, brzo su pomogle tri osobe, i on se vratio do svog mesta bez pomoći. Incident se dogodio u Koloradu. Direktor za komunikacije Bele kuće Ben La Bolt rekao je da je Bajden dobro. - Na bini je bila vreća peska dok se rukovao - rekao je on. (Skaj njuz)