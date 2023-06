Železnička nesreća u Indiji, najmanje 50 mrtvih i 350 povređenih

Najmanje 50 osoba je stradalo, a 350 povređeno kada je putnički voz iskočio iz šina, nakon sudara sa teretnim vozom u okrugu Balasore u Odiši.

Prema rečima portparola železnice Amitaba Šarme, 10 do12 vagona Koromandel ekspresa iskočilo je iz šina u blizini Balasora i palo je na suprotni kolosek. Ubrzo nakon toga voz koji je išao od Jesvantpura do Hovraha naleteo je na te vagone, što je dovelo do iskakanja iz šina četiri njegova vagona, rekao je Šarme. Na mesto nesreće stiglo je 50 ambulantnih kola, ali ona nisu mogla da prebace sve povređene do bolnica, već su se nekoliko puta vraćala, a angažovani su i