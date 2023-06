Curenko pregazila bivši šampionku US Opena

Ukrajinka Lesija Curenko plasirala se među 16 najboljih na Rolan Garosu.

Ona je posle svega 63 minuta igre pobedila 42. igračicu sveta i bivšu šampionku US Opena, Bjanku Andreesku, 6:1, 6:1. Kanađanka kao da nije bila na terenu ovog popodneva, od početka je bila u podređenom položaju i Curenko je lako stigla do slavlja. Šest puta je došla do brejka Curenko, njena protivnica samo jednom, pa je sve bilo jasno. Sada je očekuje okršaj protiv najbolje igračice sveta, Poljakinje Ige Švjontek, koja je sa 6:0, 6:0 pobedila Kinskinju Vang.