Ruski predsednik Vladimir Putin ostaje otvoren za svaki kontakt koji bi omogucio postizanje ciljeva specijalne vojne operacije mirnim putem.

To je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov u Moskvi, dodajući da, ipak, Zapad ne pruža takvu šansu. "Predsednik Putin je bio, jeste i bice otvoren za svaki kontakt kako bismo postigli naše ciljeve drugim sredstvima osim specijalne vojne operacije. Ako je to moguce, bilo bi bolje", rekao je Peskov u intervjuu koji je objavio ruski novinar Pavel Zarubin na svom Telegram kanalu. On je dodao da francuski predsednik Emanuel Makron i drugi evropski lideri treba da