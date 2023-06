Alkaras: Voleo bih da sve trunire igramo sa istim lopticama

Posle pobede nad Šapovalovom istakao da rivali moraju da nadmaše sebe ako žele da ga pobede

Karlos Alkaras je na konferenciji za medije nakon plasmana u osminu finala Rolan Garosa izjavio da drugi teniseri moraju da urade velike stvari ako žele da ga savladaju. Alkaras je pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3:0 (6:1, 6:4, 6:2). - Najjača stvar mi je da guram do granica, guram protivnika do granice svaki put. Mora da uradi velike stvari da bi me savladao. Svaki poen je veliki i ne gubim fokus. To je moja jača strana na terenu - istakao je mladi Španac.