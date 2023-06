Otkriven uzrok ogromne železničke nesreće?

Železnička nesreća u istočnoj Indiji u kojoj je više od 300 ljudi stradalo, a stotine su povređene izazvana je greškom u elektronskom sistemu signalizacije.

On je doveo do toga da voz promeni kolosek, rekao je danas indijski ministar železnice. "Ko je to uradio i koji je razlog pokazaće istraga", rekao je ministar Ašvini Vajšnav u intervjuu za Nju Delhi televiziju. Vlasti rade na rasčišćavanju ostataka dva putnička voza koja su iskočila iz šina u petak uveče u oblasti Balasor u istočnoj indijskoj državi Odiša, u jednoj od najtežih železničkih nesreća u zemlji u više decenija. Indijska novinska agencija PTI ranije je