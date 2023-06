Stano: Najvažnije da Beograd i Priština preduzmu konkretne korake za deeskalaciju

Brisel -- Portparol EU Peter Stano izjavio, komentarišući situaciju na KiM, da je najvažnije da Beograd i Priština preduzmu konkretne korake za deeskalaciju situacije.

On je pozvao dve strane da rade na održivom rešenju i dodao da je platforma za to dijalog uz posredstvo EU. "Uvek smo spremni da ugostimo i pozovemo na sastanak predsednika Vučića i premijera Kurtija, kada se steknu uslovi za to i kada njih dvojica budu pristala", rekao je Stano na konferenciji za medije. On je naveo da će specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak i američki emisar za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar danas posetiti Prištinu, a da će sutra biti u