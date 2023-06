MUP: potvrdio: Uhapšen muškarac koji je na protestu nosio lutku Vučića sa omčom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i BIA, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su B.S. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ''pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja''.

On se sumnjiči da je u subotu, na protestu u Beogradu ispred Narodne skupštine Republike Srbije, nosio lutku koja podseća na predsednika Republike, sa transparentom, saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.