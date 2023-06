Denver je pokraden! Amerika o bruji o neverovatnoj sudijsikoj grešci (video)

U završnici druge utakmice finala između Denvera i Majamija viđen je veliki previd arbitara.

FOTO: Tanjug/AP Nagetsi su gubili devet poena, igrali su se poslednji minuti i u takvom trenutku desila se velika greška sudija, zbog koje Denver nije izgubio, ali je debelo oštećen. Džamal Marej išao je na prodor, pusti je loptu iz šake, ona je išla ka obruču, a Bem Adebajo ju je blokirao u silaznoj putanji. Međutim, arbitri to nisu primetili i umesto da bude -7, na semaforu je i dalje bilo -9. 1) This is NOT why Denver lost 2) Crew had a rough night both ways,