Lajčak: KURTI NE DA IZBORE, na severu KiM

PRIŠTINA: Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je večeras da su on i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar zatražili od premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da dođe do smirivanja situacije na severu KiM, održavanja novih izbora i povratka dijalogu.

Lajčak je, nakon sastanka koji je trajao oko dva sata, rekao da nije postignut dogovor sa Kurtijem o održavanju izbora na severu KiM. On je precizirao da je, zajedno sa Eskobarom, predstavio Kurtiju predlog međunarodne zajednice od tri glavne tačke - deeskalacija situacije na severu KiM, brzo održavanje novih izbora i povratak dijalogu. "Da smo postigli dogovor (o izborima), rekao bih to", naveo je Lajčak, a prenosi Reporteri. On je ocenio da je sastanak sa