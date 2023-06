„Ajmo, Novače“: Đoković tražio savete od Ivaniševića, Hačanov „tuče“ iz svih pozicija, na korak je od osvajanja seta

Sve zanimljive detalje sa meča pročitajte u blogu Nova.rs Srpski teniser Novak Đoković oko 15 sati igra meč četvrtfinala Rolan Garosa protiv Karena Hačanova.

Đoković vodi 8-1 u međusobnim duelima, a Rus je jedinu pobedu upisao na Mastersu u Parizu. Novak na Rolan Garosu juri rekordni 23. grend slem trofej, a ima priliku i da po prvi put u karijeri dođe do najveće titule bez izgubljenog seta. Zbog Novakovih grešaka, Hačanov je stigao do 40:0, ali se Đoković nije odmah predao. Osvojio je Srbin jedan poen, ali je Rus odservirao as za 3:5. Đoković je na pauzi uzeo led iz zamrzivača i njim je ohladio glavu nakon teškog gema.