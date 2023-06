Švjontek u polufinalu Rolan Garosa

Prva teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se danas u polufinale Rolan Garosa, pošto je u dva seta pobedila Amerikanku Koko Gof 6:4, 6:2.

Ona je do pobede nad četvrtom teniserkom sveta stigla posle sat i 30 minuta igre. Švjontek je u četvrtom gemu prvog seta oduzela servis protivnici, da bi Amerikanka odmah u narednom gemu vratila brejk. Poljakinja je u 10. gemu, na servis Gof, iskoristila prvu set loptu i stigla do vođstva. U drugom setu, Poljakinja je bila ubedljiva i brejkovima u šestom i osmom gemu stigla do sigurne pobede. U polufinalu, Švjontek će igrati protiv Brazilke Beatris Hadad Maje.