I danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša i pljuskovi

NOVI SAD - U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će van košavskog područja lokalno biti obilniji uz pojavu grada.

Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, a na jugu Banata povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stepeni celzijusa. U narednih sedam dana zadržaće se promenljivo i nestabilno vreme, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji će lokalno biti veoma obilni uz grad. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 23 do 27 stepeni Celzijusa.