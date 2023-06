NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod danas je za područje Srbije objavio upozorenje na lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom i gradom.

U Srbiji se nastavlja period nestabilnog vremena sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, navodi se u upozorenju i ukazuje da su pljuskovite padavine vrlo neujednačene po intenzitetu i neravnomerno raspoređene u prostoru, čak i na malim udaljenostima. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne, uz grad, gde je procenjena ukupna 10-dnevna prosečna količina padavina do polovine juna od 40 do 70 mm, u brdsko-planinskim predelima i do