I EPS doveo strana pojačanja: Troje Norvežana u novom Nadzornom odboru

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, predstavila je danas članove novog Nadzornog odbora EPS.

Poručila je da imenovanjima vrhunskih profesionalaca iz Srbije i sveta u ovo telo otpočinje nova era u ovoj kompaniji, koja ima sve uslove da bude snažna, moderna, uspešna i lider u regionu. "To je verujem, želja svih nas i želja svih građana naše zemlje i zaposlenih EPS-a. Moj posao i odgovornost, zajedno sa ljudima koji će činiti NO jeste da tu viziju sprovedemo u delo. To nije moguće ako nastavimo da radimo kao što se radilo prethodnih 30 godina, i zato naš cilj