Učesnici protesta u dve kolone stigli do Vlade Srbije, blokiran saobraćaj u tom delu Beograda

Učesnici protesta "Srbija protiv nasilja" u dve kolone - iz Ulice kneza Miloša i Nemanjine ulice iz pravca Slavije stigli su do Vlade Srbije gde je zaustavljen saobraćaj. Saobraćaj se ne odvija do Birčaninove ulice, a za razliku od ranijih protesta, sada je tu i saobraćajna polcija, javlja reporter agencije Beta. Kako je ranije najavljeno, planirano je da se napravi "prsten" oko zgrade vlade, odnosno ispuniti Nemanjinu, Balkansku, Admirala Geparta i Ulicu kneza Miloša. Protest je počeo oko 18 časova ispred Skupštine Srbije, a okupljeni su se uputili u šetnju nakon govora nekoliko glumaca, profesora i studenata. Zahtevi protesta su smenjivanje članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i rukovodstva Radio televizije Srbije kao i gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koji promovišu nasilje. Traže se i smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno informativne agencije Aleksandra Vulina. Na protest "Srbija protiv nasilja" pozivale su opozicione parlamentarne grupe Ujedinjeni, Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, ali su naglasili da protest nije politički. Deo stranaka opozicije tehnički organizuje gradjanske proteste koji su počeli posle masovnih ubistava u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Dubona i Malo Orašje u mladenovačkoj i smederevskoj opštini.

Učesnici protesta u šetnji do Vlade, novi oblik protesta ako se ne ispune zahtevi

Učesnici protesta "Srbija protiv nasilja" pošli su u šetnju nakon obraćanja govornika sa bine ispred Skupštine Srbije, a plan je da naprave "prsten", odnosno okruže Vladu Srbije. Kako su najavili organizatori, trasa večerašnjeg protesta biće od Skupštine Srbije, Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, pa Beogradskom ulicom do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije. Glumac Hadži Nenad Maričić izjavio je danas na protestu da ako do kraja iduće nedelje ne budu ispunjeni zahtevi - protesti će dobiti novi oblik. "Ja organizatore molim, u moje ime, u vaše ime, u ime naroda cele Srbije - nema nazad, nema odustajanja, pobeda je pred vratima. Gotov je", uzviknuo je Maričić sa bine ispred Skupštine Srbije. Naveo je da su građani predugo čekali, ćutali i nedeljama šetali da se ispune njihovi zahtevi, kao i da sa današnjeg skupa žele da pošalju poruku da su gladni i žedni pravde, sigurnosti, empatije, ljudskosti, društva bez nasilja, u kom postoji odgovornost i života bez straha. "Danas hoću da vas pozovem da nikada ne smemo da zaboravimo šta nas je ovde okupilo - velika tragedija i nepravedno prekinuti dečji snovi, borba protiv nasilja i nepravde, borba da sva deca mogu bezbedno da odrastaju i da nijedno dete u školu ne ispraćaju roditelji sa strahom. Pa zar mnogo tražimo", upitao je Maričić. Glumica Seka Sablić kazala je da na proteste dolazi jer je kao i svi okupljeni protiv nasilja, naglašavajući da je nasilje kada nema pravde, kada se otimaju zemlja, voda i vazduh, tabloidno prozivanje glumaca, a da je "školski primer" nasilja - Skupština Srbije. "Vidim da se prave pokušaji za pomirenje, dijalog, nudi se pružena ruka... To je kao basna kada lisica pozove rodu na ručak, pa joj hranu posluži iz plitkog tanjira", rekla je Sablić. Pilot Saša Jovanović, kolega Omera Mehića koji je poginuo 2015. godine prilikom pada helikoptera koji je prevozio bebu, kazao je da danas traži pravdu za kolege i saborce koji su pre osam godina stradali "jer je neko želeo da se promoviše i prikaže u najboljem svetlu". "Zbog nečijih pogrešnih odluka, krenuli su putem sa koga nema povratka. Šest dobrih ljudi je stradalo u borbi za jedno dete jer su slušali pogrešne ljude. A pogrešni ljudi su želeli da postanu heroji tog dana, da se okupe oko kamera i da sebe prikažu kao uspešne političare i tako da grade blistavu političku karijeru", kazao je Jovanović. Naveo je da je i tada rečeno da sistem nije pogrešio i da nema odgovornih. "Isti ljudi rekli su i pre osam godina da ne daju ministre, isti ljudi to i danas govore. Isti ljudi su odgovorni za ono pre osam godina, isti i za ovo danas", ocenio je Jovanović.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović pročitao je proglas kojim se akademska zajednica pridružuje zahtevima protesta, navodeći da je poziv nastavnika i profesora da Srbija postane zemlje u kojoj mladi žele da ostanu. "To nije Srbija podanika, već Srbija slobodnih građana. To nije Srbija nasilja, već Srbija oslobođena straha. To nije Srbija u kojoj su institucije samo zgrade u kojima se građani okupljaju tokom protesta. Zato pozivamo na hitno usvajanje zahteva", kazao je profesor Pravnog fakulteta.

{image2} Nastavnica srpskog jezika iz Beograda Marina Vidojević, koja je govorila na prvom protestu, kazala je da je glavni uzrok problema to o školama odlučuju oni kojima je škola "nevažna". "I mi prosvetni radnici smo im nevažni, suvišni i nezahvalni. A cela istina je da smo mi nevidljivi. Mi već tri dana lelujamo po praznim školskim hodnicima, u mraku, na dnu jedne piramide. Zatrpani smo papirima, zaključcima, izveštajima, planovima... Šta će nam gospodo iz vlade ti planovi, kada vi planirate umesto nas", upitala je ona. Dodala je da prosvetni radnici nisu tražili "mizerna" povećanja plata, već da se stane na put u nasilju i da svako dete ulazi u školu bez straha. "Da prekinemo ovu osvetu loših đaka, da pokažemo ovim lošim đacima da moraju da preuzmu odgovornost jer neke porodice više nikad neće biti iste", kazala je Vidojević. Nastavnik Šeste beogradske gimnazije Uroš Tepavac kazao je da su se profesori te škole pobunili protiv nasilja i pozvao građane da 13. juna u 18 časova ispred te škole pridruže štrajku zaposlenih koji traže smenu direktora. "Ja sam uzbunjivač, ja sam žrtva pravnog nasilja već godinu i po dana. Ovde su i kolege koje su svakodnevno žrtve nasilja i mobinga, ali među nama nije pokojni kolega Jovan Knežević koji je optužen i presuđeno mu je u medijima, a da nije dočekao da se na disciplinskom postupku odbrani", rekao je Tepavac. Student Filozofskog fakulteta Vanja Đurđić kazao je da studenti više ne ćute, jer je Srbija i njihova država i njihova budućnost i naglasio da mu je "dosta nasilja, mržnje, nemorala i korupcije i svega što ne valja u Srbiji". Dodao je da traže pravdu, istinu, sitem koji funkcioniše za sve, a ne samo "za kliku koja je besramna i koja uništava ovu zemlju". Glumac Milan Marić kazao je da zna da vreme ne može da se vrati pre tragedija koje su se dogodile, ali da društvo može da učini sve da se to više nikada i nikome ne dogodi. "Ono što možemo, možemo se zavetovati da ćemo popravljati ovo društvo i da nikada nećemo odustati od njega. Ovde sam danas sa vama jer želim da ova zemlja bude zemlja tolerancije, empatije, ljubavi, pravde, a ne zemlja nasilja, ne zemlja mržnje, ne zemlja straha, ne zemlja u kojoj vlast kaže idite negde drugde ako vam se ovde ne dopada", rekao je Mari

Blokiran saobraćaj ispred Skupštine Srbije, građani pristižu na protest 'Srbija protiv nasilja'

Građani su blokirali saobraćaj ispred zgrade Skupštine Srbije uoči zvaničnog početka šestog po redu protesta "Srbija protiv nasilja". Uz velike transparente "Srbija protiv nasilja" i "U atmosferi straha se ne živi", građani su ispunili plato ispred skupštine od Bulevara kralja Aleksandra, do spomenika Nikoli Pašiću. Pun je i obližnji Pionirski park, a građani i dalje pristižu iz pravca centra grada i Bulevara kralja Aleksandra, javlja reporter agencije Beta.

{image3} Kao i na prethodnom, petom protestu, ispred Skupštine Srbije postavljena je velika bina, sa koje će se, kako je najavljeno, obratiti nekoliko javnih ličnosti. Protesti su počeli posle dva masovna ubistva, 3. i 4. maja, a fokus današnjeg biće na obrazovanju zbog, kako su najavili organizatori, haotično saopšteng plana o završetku školske godine. Trasa protesta biće od Skupštine Srbije, Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, pa Beogradskom ulicom do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, oko koje će gradjani napraviti "prsten".

{image4} Zahtevi protesta su smenjivanje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i rukovodstva Radio televizije Srbije kao i gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koji promovišu nasilje. Traže se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno informativne agencije Aleksandra Vulina.

Na protest "Srbija protiv nasilja" pozivaju opozicone parlamentarne grupe Ujedinjeni, Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, ali naglašavaju da protest nije politički. Deo opozicije tehnički organizuje gradjanske proteste koji su počeli posle masovnih ubistava u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Dubona i Malo Orašje u mladenovačkoj i smederevskoj opštini.

