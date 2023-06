Uhapšen muškarac u Šapcu, osumnjičen za ubistvo svoje bake

ŠABAC: Policija u Šapcu uhapsila je D. Č. (33) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštio je danas MUP.

On se sumnjiči da je, 26. jula prošle godine, usmrtio svoju sedamdesetpetogodišnju baku tako što ju je stezao za vrat, a potom njeno beživotno telo odneo u jedno selo u okolini Šapca i zakopao ga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.