Narandžasti meteo na području čitave Srbije: I danas oblačno i nestabilno vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada naročito u drugom delu dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 24 do 27 stepeni. „Nastavlja se period nestabilnog vremena sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad (gde je procenjena ukupna 10-dnevna prosečna količina padavina od 40 do 70 mm, u brdsko-planinskim predelima i do 100 mm). Pljuskovite padavine su vrlo neujednačene po intenzitetu i