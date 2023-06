Promenljivo, ali sparno - leto na vidiku! Do 29 stepeni danas, u nekim mestima pljuskovi, a evo šta nas čeka za vikend

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 29°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Srbija: U petak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i povremenu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče je moguća ponegde kratkotrajna kiša. Beograd: U petak toplije sa