Dabl-dabl Jokića, Denver granitnom odbranom razbio Majami za 3-1!

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Majami Hit 108:95, u četvrtoj utakmici finala NBA.

Izabranici Majkla Melouna došli su na korak do istoriji, do prve titule u istoriji franšize iz Kolorada. Nagetsi će šansu da dođu do trofeja "Leri O'Brajan" imati u noći između ponedeljka i utorka kada dočekuju Majami u petoj utakmici finala. Nikola Jokić odigrao je dobru utakmicu, ali su na kraju pobedu dobili igrači uloge poput Brusa Brauna i Erona Gordona. Srpski košarkaš je zbog pet ličnih grešaka na startu četvrte deonice morao da izađe i time je odsečen iz