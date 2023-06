UŽIVO Šesti protest „Srbija protiv nasilja“: Veliki broj građana stigao do Vlade Srbije, na vrata zgrade lepe nalepnice i poruke

Šesti protest „Srbija protiv nasilja“ počeo je danas, 9. juna, u 18 časova, okupljanjem na platou ispred Skupštine Srbije, nakon završetka obraćanja govornika građani su krenuli u protestnu štenju ka zgradi Vlade Srbije.

Cilj protesta, koji na ulice Beograda izvodi i više od 50.000 građanki i građana, ovoga puta biće stvaranje takozvanog prstena ili obruča oko Vlade Srbije, u Nemanjinoj ulici. Trasa današnjeg protesta kretala se od Skupštine Srbije, pored Tašmajdanskog parka do Pravnog fakulteta, odakle se Beogradskom ulicom spustitla do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, oko koje će se napraviti prsten. Na današnjem protestu su govorili: Profesor Pravnog fakulteta