Ruske snage raznele su branu na reci Mokri Jali u Donjeckoj oblasti, što je uzrokovalo poplave s obe strane reke.

To je za Ukrajinsku pravdu izjavio Valerij Šeršen, portparol odbrambenih snaga fronta Tavria. "Na reci Mokri Jali okupatori su digli u vazduh branu što je dovelo do poplava na obe obale reke. Međutim, to ne utiče na ofanzivne operacije odbrambenih snaga fronta Tavria", rekao je. Portparol tvrdi da uništavanjem brana Rusi pokušavaju da uspore ukrajinsku kontraofanzivu. "Prvo su okupatori digli u vazduh akumulaciju Karlivka, zatim hidroelektranu Kahovka, potom su