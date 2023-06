Promenljivo s pljuskovima

NOVI SAD: U nedelju promenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna oko 24°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h oko 17°C.

VOJVODINA: U nedelju malo svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 25°C. Uveče je moguća kiša u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 16°C do 18°C. SRBIJA: U nedelju malo svežije i promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom i