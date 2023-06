Uživo parlamentarni izbori u crnoj gori CeMI: Do 9 sati izlaznost 5,8 odsto upisanih birača; CDT: Glasalo 5,4 odsto

Crna Gora danas glasa na parlamentarnim izborima, 12. put od uvođenja višepartijskog sistema, šesti put nakon obnove nezavisnosti, a za mandate se bori 15 lista.

Birališta su otvorena u sedam časova, zatvaraju se večeras u 20:00, a biračko pravo ima 542.468 građana. 9.20 - Izlaznost do 9 sati Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju (CDT) do devet sati glasalo je 5,4 odsto upisanih birača ili oko 29.300 birača, pišu Vijesti. 📢 ODZIV: Do 9 sati glasalo je 5.4% ili oko 29 300 birača. pic.twitter.com/5gLApf1MwA — CDT_CrnaGora (@CDT_CrnaGora) June 11, 2023 Pravo glasa, do devet sati, iskorostilo je 6,97 odsto Mojkovčanki