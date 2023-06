Benčina za N1: Iz MUP-a rekli da će sutra znati ko je poslao pretnje porodici

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je obavestio popodne glumce Tamaru Dragičević i njenog supruga Petra Benčinu da će sutra doći do informacija ko stoji iza pretnji upućenih Dragičević putem društvenih mreža.

Benčina je za televizju N1 kazao i da su iz MUP- su naveli da su preuzeli sve informacije o tome iz Tužilaštva. "Uveravan sam da ću sutra dobiri informaciju i sačekaćemo sutra. Mislim da su to shvatili ozbiljno", rekao je on. Benčina je istakao da to što se desilo njegovoj porodici ne bi poželeo bilo kome, te je, upitan da li uplašen, kazao da onaj ko stoji iza pretnji ima iluziju da će nasilnim narativom nekoga ućutkati. Glumici Tamari Dragičević upućene su