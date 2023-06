Uživo: Novak osvojio maratonski prvi set!

Dugo očekivani finalni meč Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Kaspera Ruda uskoro počinje na "Filip Šatrije" stadionu u Parizu.

Đoković igra za rekordnu 23. Gren slem titulu, Norvažanin za prvu u trećem finalu u karijeri. Nole je najbolji bio 2016. i 2021. Rud je prošle godine u odlučujućem meču u Parizu poražen od Rafaela Nadala, dok je u finalu US Opena uspešniji bio Karlos Alkaraz. Đoković i Rud su odigrali četiri međusobna duela i sva četiri dobio je srpski teniser, od toga dva na šljaci.