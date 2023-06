Pad temperature i nastavak pljuskova! Svežiji prvi dan radne nedelje, evo od kada će ponovo biti letnje vreme

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Srbija: U ponedeljak svežije sa povremenom kišom i pljuskovima u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče kiša odlazi na istok i jug i prestaje. Beograd: U ponedeljak svežije i promenljivo oblačno sa malo kratkotrajne