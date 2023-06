Beograd -- U Vojvodini, zapadnoj Srbiji i Šumadiji danas se očekuje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a na istoku i jugu zemlje ujutru i pre podne očekuju se obilne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče u svim krajevima razvedravanje. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, sa najnižom temperaturaom od 11 do 16, a najvišom od 20 do 24 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo, vetar