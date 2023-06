UKRAJINSKA KRIZA:Kijev:Ujedinjene nacije: Rušenje brane Kahovka imaće ogroman uticaj na globalnu bezbednost ishrane

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 475. dan. Ujedinjene nacije su saopštile danas da će rušenje brane Kahovka sagrađene u doba ŠSR na reci Dnjepar imati ogroman uticaj na globalnu bezbednost ishrane.

U saopštenju UN se upozorava da će katastrofa izazvana rušenjem brane dovesti do porasta cena hrane i problema sa vodosnabdevanjem za više stotina hiljada ljudi, prenosi Rojters. On je rekao da do 700.000 ljudi zavisi od vode za piće iz akumulacionog jezera brane Kahovka. Norveški seizmolozi i američki sateliti otkrili su da se na brani Kahovka, po svemu sudeći dogodila eksplozija dok se Ukrajina i Rusija uzajamno okrivljuju za rušenje brane. Zamenik generalnog