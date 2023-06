Vučić u "ćirilici": Ja služim samo svojoj zemlji, građanima Srbije i svom narodu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Ćirilica" na Hepi televiziji.

Foto: Printskrin/Hepi Navršilo se 40 dana od tragedije u školi na Vračaru. Predsednik Srbije izjavio je da se sutra navršava 40 dana i jezivog masakra kod Mladenovca. Do večeras je prikupljeno 93.000 cevi i minsko-eksplozivnih sredstava, objasnio je on. - Naše je da pokušamo da dignemo glavu posle teških trenutaka koje smo prošli - rekao je on. Foto: Printskrin/Hepi Predsednik je rekao da je pre sahrane, drugi dan od tragedije, počelo pozivanje na političke