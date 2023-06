Istraživanje: Ništa se nije promenilo, rejting Vučića nepromenjen

Beograd -- Direktor za istraživanje javnog mnjenja u Ipsos stratedžik marketingu Marko Uljarević kaže da se rejting ličnosti predsednika Aleksandra Vučića nije promenio.

Što se tiče Vučića njemu se rejting promenio za jedan odsto pozitivno i jedan odsto negativno na petostepenoj skali od početka protesta pa do maja. Po ovim uzorcima govorim da se ništa nije promenilo, kazao je Uljarević za RTS. "Što se tiče drugog indikatora, onog kad pitate kojoj ličnosti najviše verujete, on i dalje stoji neprikosnoveno i ima 10 puta više od prvog sledećeg", dodao je on. "Kada je SNS u pitanju, to je stranka koja je prisutna na svim izborima,