"Niko ne može da zaustavi Novaka osim mene"

Nik Kirjos je bio zakleti neprijatelj, a postao veliki prijatelj Novaka Đokovića. Možda i najveći na ATP turu.

Zato sebi "za pravo" može da priušti komentare poput poslednjeg kada je rekao da je on jedini koji može da pobedi Novaka Đokovića. I to na Vimbldonu, gde je upravo od njega izgubio u prošlogodišnjem finalu. "Niko ne može da ga zaustavi. Ako ga ja ne zaustavim, niko ne može", jasno poručuje Kirjos. Na pitanje koliko bi Đoković mogao da osvoji gren slem titula do kraja karijere, Kirjos šaljivo kaže: "Nadam se 30. Tako ću ja izgledati bolje što sam izgubio u finalu od