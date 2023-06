Opet potop

Beograd -- Prema prognozi RHMZ danas će u Srbiji biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom.

Veća količina padavina biće u drugom delu dana. U jugozapadnoj, južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde se očekuje i od 30 do 50 mm za 12 sati lokalno i više. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša od 20 na zapadu do 25 stepeni na istoku zemlje. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Više padavina očekuje se u drugom delu dana. Vetar slab do umeren severni.