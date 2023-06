Kurti: Akcija Srbije bila je agresija na našu zemlju

Beta pre 30 minuta

Kosovski premijer Aljbin Kurti zatražio je danas hitno oslobađanje trojice kosovskih policajaca i ocenio da je ta akcija Srbije "bila agresija na Kosovo". "To je bila agresija na našu demokratsku državu. Osveta policiji koja se bori protiv kriminala i namera za eskalacijom i destabilizacijom, pošto smo predložili plan u pet tačaka za deeskalaciju i normalizaciju", rekao je Kurti posle sednice Saveta za bezbednost Kosova koja je jutros održana. On je dodao da je Srbija ugrozila granicu Kosova i da Vladu to primorava da pojača granične kontrole. "U zavisnosti od analiza i procena bezbednosnih institucija, one mogu uključiti i obustave saobraćaja u slučajevima kada se proceni da mogu predstavljati rizik. Naredne radnje biće preduzete na osnovu preporuka relevantnih institucija", rekao je Kurti. On je zatražio oslobađanje trojice policajaca, za koje je ocenio da su bili kidnapovani, i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi taj akt kao "agresiju Srbije", kao i da izvrši pritisak na zvanični Beograd. Kurti je ocenio čudnim ćutanje međunarodne zajednice. "Srbija nije promenila svoje namere, motive i apetite. Nije da nas iznenađuje svojim ponašanjem. Ono što je čudno je ćutanje i tolerancija međunarodnih faktora prema delovanju Srbije, koja stalno traži izgovore za eskalaciju i destabilizaciju. Otmica trojice policajca je najjasniji dokaz za to", rekao je Kurti. Kosovska policija optužila je srpske snage da su, 14. juna u podne, otele trojicu policajaca dok su bili u patroli u mestu Tresave/Bare, u opštini Leposavić, na graničnoj liniji Kosova. Zvanični Beograd tvrdi da se incident dogodio više od kilometar unutar teritorije centralne Srbije.

Iznenađen sam što KFOR nije izdao zvanično saopštenje o mestu gde se kidnapovanje dogodilo Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je danas da je iznenađen činjenicom da KFOR "još nije dao zvaničnu izjavu o mestu gde se juče dogodio kidnapovanje trojice kosovskih policajaca". "Ono što me i dalje čudi jeste činjenica da ni sutradan, sa ovom istinom koju vam otkrivamo, KFOR ne izlazi zvanično. Šta znači da dan nakon događaja KFOR ne izađe sa zvaničnim objašnjenjem gde je ovo mesto, ovo mesto je jasno u Republici Kosovo", rekao je Kurti na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za bezbednost Kosova. Kurti je na toj konferenciji predstavio i mapu, kojom je tvrdio da se kidnapovanje kosovskih policajaca desilo duboko na teritoriji Kosova. "Ne radi se o hapšenju u Srbiji, već o kidnapovanju na Kosovu... ne radi se ni o kakvom prelasku granične linije od strane policajaca, kako to Srbija lažno tvrdi", naglasio je Kurti. On je rekao da "sve ovo ima i KFOR, kao i da njihovo ćutanje ne doprinosi ni deeskalaciji, ni istrazi, ni pravdi". "Nema smisla da za događaj na teritoriji Kosova nemamo nikakvo zvanično saopštenje ni sutradan. Možda je to kršenje Rezolucije 1244, ali komandant KFOR-a je taj koji u svakoj izjavi pominje Rezoluciju 1244, jer je često pominje", dodao je Kurti. Na jučerašnje kidnapovanje kosovskih policajaca do sada nisu reagovali ni ambasadori velike petorke akreditovani na Kosovu.

(Beta, 06.15.2023)