Košarkašice Srbije pobedom započele odbranu titule prvaka Evrope

LjUBLjANA – Aktuelne prvakinje Evrope, košarkašice Srbije, pobedile su Tursku 71:63 (21:22, 11:16, 19:21, 11:13) u prvom meču D grupe na startu EP koje se održava u Sloveniji.

Prvo poluvreme proteklo je uglavnom u čestim promenama vođstva, a Srbija je uspela da u finišu druge deonice prvi put stigne do plus šest. Turska je bolje otvorila treću deonicu, stigla do 40:40, ali su Srpkinje uzvratile i postepeno povećavale prednost do plus osam u finišu četvrtine. U poslednja četiri minuta utakmice ušlo se sa plus šest za Srbiju - 66:60. Kapiten Tina Krajišnik je sa četiri vezana poena dovela Srbiju na plus osam (70:62) i tako prelomila meč na