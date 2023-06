Desetine hiljada ljudi podzdravilo Jokića i Nagetse (VIDEO)

Nikola Jokić deo je šampionske parade Denver Nagetsa, posle osvajanja prve NBA titule u istoriji.

Jokić je posle finala naznačio da želi da ide kući, ali je naravno ostao i sa saigračima i navijačima proslavlja titulu prvaka. Jokic fam ready for the parade! #bRINGItIn Watch Denver’s championship parade at 12 PM ET on NBA TV. 📲 https://t.co/Y9eOWIeBoi pic.twitter.com/pOLbEwlCOE — NBA (@NBA) June 15, 2023 U jednom trenutku supruga srpskog reprezentativca je pogođena limenkom u glavu. Nikola Jokic wife struck by flying object at championship parade #Denver #NBA