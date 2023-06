Šta da radite ako se u automobilu zaglavite u vodi?! "Nije čamac, ne pokušavajte da vozite" - evo kada da ugasite motor!

Mnogi ne znaju šta treba da rade kada se automobilom zaglave u dubokoj bari.

Mnogi ne znaju šta treba da rade kada se automobilom zaglave u dubokoj bari. Kiše ne prestaju, poplave su širom Srbije, ovakav maj i jun, sa ovoliko kišnih dana, ne pamtimo da smo imali. Oštećeni mostovi, uništeni putevi, njive, kuće... Brojne su slike i automobila do pola ili čak do krova potopljenih u vodi. Šta da radite kada se tokom nevremena nađete u automobilu i voda za kratko vreme dođe do polovine vozila? Evo šta sve treba da znate. Automobil nije čamac,