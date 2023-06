Ministar Basta: Neka me smene, narod na protestima mora da se sasluša

Beta pre 41 minuta

Ministar privrede Rade Basta rekao je danas da neće podneti ostavku, jer kako je naveo, radi za narod i državu.

Basta je agenciji Beta komentarišući izjavu predsednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, čiji je kadar, da sledeće nedelje mora da podnese ostavku ili će biti smenjen, kazao da njegova ostavka ne bi rešila nijedan problem u zemlji.

"Ostavku neću dati jer radim za narod i državu, a oni neka me smene. Kad bi moja smena ili ostavka rešile bilo koji problem u zemlji, ja bih sutra otišao. Nažalost, to je skretanje teme s problema koji su višeslojni. U čemu je greška ako sam rekao da bi stotine hiljada ljudi na ulici trebalo saslušati iskreno? Šta to znači, da smo mi za nasilje", kazao je Basta.

Dodao je da o Draganu Markoviću Palmi koji zahteva njegovu ostavku ili smenu, sve govori to što je on "osoba koja je građanima Srbije pre deset godina kazala da se patriotizam ne sipa u traktore".

"Ništa više o njemu neću reći, neka narod sudi na izborima", rekao je Basta.

Basta smatra da je od nacionalnog interesa da Srbija bude ujedinjena.

"Srbija će biti ujedinjena ako i opozicija i vlast učestvuju u normalnom procesu. Zar je ignorisanje stotina hiljada ljudi na ulicama svakog vikenda normalan proces i nacionalni interes", rekao je Basta.

Na pitanje kako vidi rešenje za sadašnje tenzije i podele u društvu, Basta je kazao da se mora razgovarati i rešavati situacija na odgovoran način.

"Trebalo bi dati frenkvenciju s nacionalnom pokrivenošću TV Nova, smeniti REM i da zajednički izaberemo nove stručne ljude. Ostavimo sada ministra Bratislava Gašića, ali da zajednički formiramo radno telo, takođe sastavljeno od stručnjaka, koje će u roku od šest meseci da utvrdi da li je bilo propusta u Ministarstvu unutrašnjih poslova", istakao je Basta.

Opisujući trenutno stanje u zemlji, Basta je rekao da čim "padne jača kiša i putevi i mostovi se ruše, a milijarde su u to uložene".

"I Kosovo je bolna tema za sve nas, ali ako nemamo partnera s kojim bi trebalo da pričamo u Prištini, i to potvrde ambasador SAD Kristofer Hil i izaslanici EU, zašto onda gubimo dragoceno vreme i energiju, neka oni s Kurtijem (kosovski premijer Aljbin) rešavaju probleme", rekao je Basta.

Ocenio je da ne možemo Kurtija krivimo što kiša odnesi puteve i mostove, i dodao da se infrastruktura raspada jer je sve urađeno kako ne treba i niko zbog toga da odgovara, te da tako ne može dalje.

Naveo je da je njegov fokus rada na boljem životu građanki i građana Srbije, razvoju ekonomije i privrede, i vladavini prava.

"To jedino možemo ujedinjeni i s jasnim ciljem, a to je put u EU, jasno definisanim koracima i odgovornim partnerstvom s tim zemljama. Dosta više s Rusima, oni ni sebe ne mogu da odbrane, a ne da će braniti nas. To su zablude i demagogije raznih srpskih političara kojima varaju srpski narod i protivno su nacionalnim interesima Republike Srbije", zaključio je Basta.

Predsednik Jedinstvene Srbije (JS) Dragan Marković Palma izjavio je danas da Basta, koji je za ministra privrede izabran kao kandidat koalicije SPS-JS, sledeće nedelje mora da podnese ostavku, ili će kako je rekao, biti smenjen.

Basta je ranije u više navrata pozivao na uvođenje sankcija Rusiji, a nedavno je izjavio da bi svi ministri u Vladi Srbije trebalo da budu "na ulici s građanima" posle dva masovna ubistva u zemlji početkom maja.

"Ministar privrede se ponaša kao da igra za Zvezdu, a navija da pobedi Partizan. Te njegove izjave, kao poslednja, da bi svi ministri morali da budu na ulici s građanima, više ne mogu da se tolerišu. Sledeće nedelje Rade Basta mora da podnese ostavku na mesto ministra privrede u Vladi Srbije ili će biti smenjen", rekao je Marković.

On je dodao da se s tim stavom slaže i lider SPS Ivica Dačić.

