Petković: Kurtijevi specijalci bukvalno okupirali severnu Kosovsku Mitrovicu, držali ljude u getu

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je tokom noći u severnom delu Kosovske Mitrovice trajalo "pravo ratno i opsadno stanje" zbog kako je rekao upada "Kurtijevih specijalaca". Petković je na vanrednoj konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da su maskirani pripadnici kosovske specijalne policije tokom noći iz južnog dela Kosovske Mitrovice ušli u severni deo grada sa više od 30 oklopnih vozila i naoružani dugim cevima. "Cele noći su maltretirali severnu Mitrovicu, pokušali su nekoliko hapšenja u Bošnjačkoj mahali. Patrolirali su sve vreme i postavili punktove po obodima grada gde su do gole kože pretresali ljude, udarali ih puškama, psovali. Ova noć je bila pravi pakao za građane severne Mitrovice", rekao je Petković. On je potvrdio da je juče uhapšen Nemanja Vlašković iz Leposavića koga prištinske vlasti sumnjiče za navodni napad na albansku novinarsku ekipu. "Reč je o još jednoj laži, uhapsili su potpuno nevinog momka", rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. On je rekao da je od jutros situacija u severnom delu Kosovske Mitrovice "mirnija" ali i da je tamo i dalje prisutan "veliki broj specijalaca sa dugim cevima". "ROSU policija ima čak i u civilu, koriste automobile sa srpskim registarskim tablicama i kreću se po celom severu Kosova i Metohije tražeći Srbe koje hoće da uhapse", rekao je Petković. Optužio je kosovskog premijera Aljbina da "sve vreme provocira i želi da izazove sukobe i rat". "Umesto da deeskalira situaciju, Kurti ide u nove napade s namerom da izazove rat i sukobe na severu Kosova i Metohije. To radi svakog dana i zaista je krajnje vreme da neko konačno urazumi Kurtija jer želi da zapali ne samo sever Kosova. Reč je o balkanskom piromanu jer želi rat na celom prostoru Zaapdnoig Balkanu", ocenio je direktor vladine Kancelarije. Najavio je da će danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarati sa američkim i evropskim zvaničnicima o dešavanjima na severu Kosova i Metohije. "Činimo sve u našoj moći da sačuvamo mir ali ovo odavno ne zavisi od nas. Sve je u Kurtiju i njegovoj ludoj glavi i jednostranim potezima kojima želi da zapali ceo region", rekao je Petković. Dodao je da će "u narednim danima" Srbi sa severa Kosova i Metohije doneti deklaraciju o daljem postupanju. "Još jednom molim međunarodnu zajednicu da urazumi Kurtija, da zaustavi nasilne akcije dok to ima smisla. Sve ovo traje predugo. Ako to ne stane nemamo o čemu više da pričamo", rekao je Petković. Upitan za nastavak dijaloga, Petković je rekao da ne vidi kako je to moguće "u ovakvim okolnostima kad Kurti napada Srbe i želi da izazove rat i nove sukobe". "Dijalog podrazumeva razgovore o normalizaciji odnosa a ovo što imamo od strane Kurtija je poptuno nenormalno i sve suprotno od dijaloga", rekao je Petković i dodao da će konačnu odluku o eventualnom nastavku razgovora sa Prištinom doneti predsednik Srbije Vučić. Odbacio je kao "apsolutne leži" navode iz Prištine da su kosovski policajci koji su uhapšeni zbog upada na teritoriju centralne Srbije, maltretirani na bilo koji način. "Kad to govori, Priština polazi od sebe jer oni maltretiraju uhapšene Srbe. Svako od uhapšenih Kurtijevih policajaca ima svoju sobu, prima terapiju. Ne mogu da kažem da su baš u 'Hajatu' (hotel) ali u odnosu na uhapšene Srbe, kao da su u hotelu 'For Sizons'", naveo je Petković.

(Beta, 06.17.2023)