Učesnici protesta protiv nasilja blokirali saobraćaj na autoputu kod Mostarske petlje

Učesnici protesta "Srbija protiv nasilja" blokirali su oko 19.20 saobraćaj na autoputu kod Mostarske petlje u oba smera i tu će, kako je ranije najavljeno, ostati do 21 čas. Učesnici protesta i dalje pristižu, a kraj kolone u Ulici Kneza Miloša se ne nazire. Građani su u miru i tišini pošli od Skupštine Srbije nakon govora, ali su zviždali i duvali u pištaljke dok su prolazili pored Vlade Srbije, javlja reporter agencije Beta. Deo građana se uputio i preko mosta Gazela, iako to nije zvanična putanja najavljene šetnje na protestu. Kolonu je ispred Vlade sačekala grupa od 20-tak ljudi koje je predvodio raščinjeni monah Antonije Davidović i koja je u tom trenutku noseći krstove i ikone pošla uzbrdo Ulicom kneza Miloša, dok su učesnici protesta išli u suprotnom smeru, ali nije bilo incidenta. Pre zvaničnog početka protesta, dok su se građani okupljali ispred Doma Narodne skupštine Srbije, sa razglasa je emitovana kompozicija "Emocije" 13-godišnjeg Andrije Čikića, jednog od devetoro ubijene dece u OŠ "Vladislav Ribnikar". Protest "Srbija protiv nasilja" pokrenut je posle dve tragedije u kojima je ubijeno ukupno 18 osoba, od kojih devetoro dece u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja u Beogradu, i dan kasnije u selima kod Mladenovca.

Rudar iz Aleksinca došao u Beograd na protest da traži pravdu za stradale kolege

Rudar iz Aleksinca Nebojša Stanojević rekao je danas, obraćajući se okupljenima na protestu Srbija protiv nasilja, da je došao u Beograd na taj skup da traži pravdu za svoje kolege koji su prošle godine stradali u nesreći u Aleksinačkim rudnicima.

On je na početku obraćanja pozvao prisutne da minutom ćutanja odaju poštu osmorici rudara koji su poginuli u nesreći u rudniku u aprilu prošle godine.

"Došao sam da tražim pravdu za svoje kolege koji su prošle godine poslati u mrak, 500 metara ispod zemlje, bez neophodne opreme, i nisu se više vratili. Došao sam da pitam ko je odgovoran za moje kolege koji su se ugušili metanom za svega nekoliko sekundi", rekao je Stanojević.

Predsednik profesionalnih fudbalera Srbije i član Evropskog borda FIFA-FIFPRO Mirko Poledica rekao je da pravo i pravda moraju biti dostupni za sve".

"U Srbiji srpski fudbal ne postoji. Postoji samo mafija u srpskom fudbalu koja oduzima deci pravo da se bavi sportom. Želim da svakom detetu bude sport dostupan", rekao je Poledica.

On je uputio u ime sportista podršku glumcima koji su se našli na meti režimskih medija i targetiranja na društvenim mrežama zbog podrške protestu.

Student Fakulteta političkih nauka Pavle Cicvarić rekao je da mladi i obrazovani ljudi ne odlaze iz zemlje "u potrazi za novcem", već za dostojanstvom i pravdom koji nisu našli u Srbiji.

Cicvarić je rekao da režimski mediji ne izveštavaju o protestu zato što znaju da je protest pretnja vladajućem režimu.

"Jesmo li mi izdajnici zato što ne želimo kulturu nasilja nego kulturu dijaloga? Naravno da nismo izdajnici zbog toga", rekao je Cicvarić, tokom čijeg govora su studenti skandirali "Studenti ne ćute".

{image2}

On je najavio da će, ukoliko ne budu ispunjeni zahtevi protesta, naredne nedelje "još deset gradova biti blokirano".

Kako je ranije najavljeno, učesnici protesta će Ulicom kneza Miloša doći do Mostarske petlje, gde će izaći na autoput, koji će blokirati na potezu do Autokomande, a blokada će trajati do 21 čas.

Okupljeni nose zastave Srbije, EU, transparente na kojima pozivaju na ispunjenje zahteva, ali i transparente beogradskog Pobednika na kome piše "Beograd protiv nasilja".

Nose i transparente sa likom brojnih političara u prugastim odelima, među kojima su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, šef Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin i drugi.