Palma: Basta naredne nedelje mora da podnese ostavku ili će biti smenjen

Predsednik Jedinstvene Srbije (JS) Dragan Marković Palma izjavio je danas da ministar privrede Rade Basta, koji je na tu funkciju izabran kao kandidat koalicije SPS-JS, sledeće nedelje mora da podnese ostavku ili će kako je rekao, biti smenjen.

On je za TV Pink naveo da se ministar privrede ponaša kao da "igra za Zvezdu, a navija da pobedi Partizan". "Te njegove izjave (da bi svi ministri morali da budu na ulici sa građanima), više ne mogu da se tolerišu. Sledeće nedelje Rade Basta mora da podnese ostavku na mesto ministra privrede u Vladi Srbije ili će biti smenjen“, rekao je Marković. On je dodao da se čuo sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem i da se on složio sa tim. "Neka formira stranku i kao predsednik