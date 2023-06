Poslednji pokušaji spasilaca da stignu do podmornice u kojoj nestaje kiseonika

Trka sa vremenom u pronalaženju podmornice koja je nestala na putu do olupine Titanika ušla je u novu, grozničavu fazu u četvrtak ujutru, dok otkucavaju poslednji sati do roka do kog prema procenama ima kiseonika u njoj.

Spasioci su dovezli još brodova i plovila u područje gde je podmornica nestala, nadajući se da bi podvodni zvuci koje su detektovani drugi dan zaredom mogli da pomognu da se suzi potraga u užurbanoj međunarodnoj misiji. Ali posada je imala samo četiri dana zaliha kiseonika kada je brod, nazvan Titan, krenuo na misiju u nedelju oko 6 sati ujutro. Čak i oni koji su izražavali optimizam upozoravaju da preostaju mnoge prepreke: od utvrđivanja lokacije plovila, preko