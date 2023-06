NEVREME u okolini Nove Varoši, GRAD VELIČINE ORAHA u selu Ojkovica (video, foto)

NOVI VAROŠ: Grad veličine oraha pogodio je danas oko 18 sati novovaroško selo Ojkovicu i područje na drugoj strani jezera ka Ivanjici.

Grad u selu Ojkovica kod Zlatarskog jezera padao je 40 minuta, povremeno veličine oraha, prenosi RTS. Kako navodi, stradale su poljoprivredne kulture i crep na kućama i pomoćnim objektima. U samom gradu Novoj Varoši nije bilo kiše, a dejstvovala je i protivgradna zaštita.