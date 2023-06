Milutinov se vratio u Olimpijakos

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov novi je košarkaš Olimpijakosa, objavio je grčki klub na zvaničnom sajtu.

Srpski centar je nastupao za tim iz Pireja od 2015. do 2020. godine. U subotu je potpisao ugovor do leta 2025. godine. U poslednjoj sezoni koju su ruski klubovi igrali u Evroligi postizao je 7,7 poena i 6,5 skokova na 16 utakmica, pre nego što je CSKA napustio takmičenje zbog rata u Ukrajini. Ovaj 28-godišnji srpski centar će naredne sezone započeti svoju desetu sezonu u Evroligi. On je do sada u evroligaškoj karijeri upisao ukupno 1.497 poena, 1.106 skokova i 177