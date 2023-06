Danas oblačno i svežije, mestimično s kišom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Na istoku, jugu i jugozapadu Srbije grmljavinski razvoji će lokalno biti veoma jaki i praćeni gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni, u zoni pljuskova jak i olujni. Najniža temperatura od 17 do 21 °C. Najviša od 23 °C na zapadu, do 31 °C na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i svežije sa pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni.