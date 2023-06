Zvanično je: Nikola Milutinov ima novi klub

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov novi je košarkaš Olimpijakosa, objavio je grčki klub na zvaničnom sajtu.

ABA liga/Emilija Jovanović Srpski centar je nastupao za tim iz Pireja od 2015. do 2020. godine i za to vreme osvojio Evroligu 2016. godine. Danas je potpisao ugovor do leta 2025. godine. U poslednjoj sezoni koju su ruski klubovi igrali u Evroligi postizao je 7,7 poena i 6,5 skokova na 16 utakmica, pre nego što je CSKA napustio takmičenje zbog rata u Ukrajini.