Grci ponovo na biralištima: Da li će Micotakis uspeti da zadrži premijerski mandat?

Oko 9,8 miliona grčkih glasača izlazi danas na birališta kako bi, u drugom krugu izbora, izabrali novi saziv parlamenta, a ankete daju prednost stranci aktuelnog premijera Kirjakosa Micotakisa.

Glasačka mesta otvorena su u sedam sati po lokalnom vremenu i zatvaraju se u 19 časova, a prema procenama stručnjaka, do 22 sata po lokalnom vremenu očekuje se da će biti poznato 80 do 90 odsto izbornih rezultata u celoj zemlji, navodi Katimerini. Ankete pokazuju jasnu prednost konzervativne stranke Nove demokratije (ND), koju vodi Micotakis, a neki kažu da bi stranka mogla osvojiti više od 40 posto glasova. Druga najjača stranka mogla bi biti levičarski Savez