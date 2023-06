"Brutalno; Gađali su sa S-300"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da, kako je rekao, ''svaka manifestacija ruskog terora iznova dokazuje da Rusija zaslužuje samo jedno".

To je, kako je reko, poraz i sud, pravična i legalna suđenja svim ruskim ubicama i teroristima''. On je u video obraćanju rekao da su na godišnjicu napada ruskih terorista na tržni centar u Kremenčuku, kada su poginule 22 osobe, ruske snage ponovo raketirale tu oblast, prenosi Ukrinform. "Ruski teroristi su danas takođe brutalno granatirali Kramatorsk raketama S-300. Tri osobe su poginule, medju kojima i dete. Moje saučešće porodici i prijateljima. Do sada je više