Odbojkašice Srbije lako protiv Kineskinja

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kinu sa 3:1 (25:13, 17:25, 25:23, 25:20) i tako sačuvala šanse da se plasira na zavšrni turnir Lige nacija.

Izabranice Đovanija Gvidetija su dominantno osvojile prvi set, ali su u drugom pružile neočekivano lošu igru, pa su Kineskinje stigle do 1:1. U trećem setu Kina je imala i plus tri (8:5), ali su Srpkinje uspele da preokrenu i povedu 2:1. Kineskinje su i na startu četvrtog seta imale plus tri (5:2), ali je ponovo usledio veliki preokret i pobeda Srpkinja. Našu reprezentaciju predvodila je Tijana Bošković sa čak 25 poena, Jovana Stevanović i Mina Popović su osvojile