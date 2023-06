Opozicija najavila šetnju do zgrade televizije Pink u subotu

Beta pre 46 minuta

Organizatori skupa "Srbija protiv nasilja" održaće naredni skup u Beogradu u subotu, 1. jula, nakon čega će učesnici protesta organizovati šetnju do televizije Pink kako bi izrazili protest zbog najave održavanja novog rijalitija, najavljeno je danas. Poslanik Zeleno-levog kluba Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je na konferenciji za novinare ispred sedišta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da organizatori očekuju provokacije ispred te televizije ali da će oni "šetati mirno" i da oni "ne žele da ruše" tu televiziju već samo da pokažu "šta misle o tom zlu". "To mora da se prekine, a kako - videćemo. Neka Aleksandar Vučić i Željko Mitrović dobro razmisle kako se ponašaju prema građanima", rekao je on. Jovanović je dodao da će okupljanje građana biti u 18 časova ispred Doma Narodne skupštine, nakon čega će kolona krenuti Ulicom kneza Miloša, preko Mostara i Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića do zgrade televizije Pink. "Jasno nam je da kad Željko Mitrović nešto obeća u dogovoru sa Vučićem na kraju to ispadne laž. Njih dvojica guraju prst u oko građanima. Umesto da zaustave onu trovačnicu od Zadruge i svog informativnog programa oni najaljuju jedan novi rijaliti koji će se zvati 'Elita'. Zbog toga pozivamo građane da dođu u subotu kako bi svi zajedno otišli do pinka i pokazali im šta mislimo o toj eliti", istakao je Jovanović Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović predstavio je kako će izgledati protesti i blokade velikih saobraćajnica u nedelji koju je, kako je rekao, ponovo obeležilo nasilje. "U nedelji kada je poslanik Srpske napredne stranke nasrnuo na članove svoje porodice, kada se studenti vređaju i građani maltretiraju, povećava se broj gradova koji učestvuju u protestu. Prošle nedelje su protesti protiv nasilja održani u 20 gradova, a ove će to biti slučaj u čak 29 gradova", rekao je Zelenović. On je rekao da ovo samo pokazuje svima koji su sumnjali da protesti ulaze u kritičnu fazu jer ide leto, da to nije slučaj i da se oni šire. "U petak ćemo posebnom blokadom autoputa E-75 izvršiti dodatni pritisak na vlast. Blokada će biti izvršena u Beogradu na tri tačke i u Novom Sadu na jednoj tački. Plan je da se usporenom vožnjom od naplatne rampe Šimanovci u jednom pravcu i od naplatne rampe Bubanj potok u drugom dve kolone susretnu kod Sava Centra gde će stajati do 20 časova i blokirati autoput E-75. Protesne vožnje kreću u 16 časova ispred naplatnih rampi i po planu će se dve kolone oko 17 ili 17.30 časova susresti kod Sava Centra", objasnio je Zelenović. On je dodao da će paralelno sa tim u Novom Sadu u isto vreme od 17 do 20 časova biti zaustavljen saobraćaj na autoputu E-75. "Za subotu je planirana blokada dve međunarodne pruge kod Smedereva i kod Niša, a paralelno sa tim će u Beogradu biti održan protest i velika protestna šetnja do televizije Pink", istakao je Zelenović. On je podvukao da se sada dešava pojačavanje pritiska na vlast koja "na sve moguće načine pokušava da izvrda i ne ispuni zahteve protesta". "Jedan od zahteva je i smena članova REM-a. Zato ovu konferenciju i održavamo ispred sedišta ovog tela. Nadamo se da će do smene članova doći u Skupštini. Videćemo kako će ići ova skupštinska rasprava i kada će se ona završiti, jer je vlast dodatnim tačkama razvodnjava i tegli", rekao je Zelenović.

(Beta, 06.28.2023)